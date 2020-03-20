22-кратный чемпион ТБШ: Федерер сыграет на US Open и пропустит «Ролан Гаррос»

Бывший австралийский теннисист Тодд Вудбридж, на счету которого в общей сложности 22 победы на турнирах «Большого шлема» в парном разряде и в миксте, поделился мнением о том, на каких соревнованиях в 2020 году выступит 38-летний швейцарец Роджер Федерер.
Напомним, из-за пандемии коронавируса все теннисные турниры отменили до июня. «Ролан Гаррос» перенесли на конец сентября — начало октября, на даты вскоре после US Open.
«US Open — очень жёсткий турнир в смысле жары и восстановления. А «Ролан Гаррос» — из-за того, что для игры на грунте необходимо пребывать в превосходной физической форме.
Перенос турниров даёт возможность выбрать, где выступить, а где нет. Большинство игроков так не сделает, но я ожидаю, что Роджер Федерер сыграет на US Open и пропустит «Ролан Гаррос», а Рафа Надаль — наоборот», — цитирует Вудбриджа Tennis World USA.
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