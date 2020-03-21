Теннисистка Векич поделилась рецептом запекания рыбы
В связи с приостановкой спортивных соревнований из-за угрозы распространения коронавируса игроки и тренеры придумывают разные способы развлечься дома.
Победительница двух турниров WTA в одиночном разряде, хорватская теннисистка Донна Векич, решила поделиться с поклонниками рецептами блюд, которые любит готовить и есть. В первом видеоролике Донна запекает рыбу.
Согласно рецепту, почищенную выпотрошенную рыбу следует положить в посуду для запекания, полить оливковым маслом и добавить крупно порезанный чеснок. В качестве гарнира Векич рекомендует отваренную на пару брокколи и салат из свежей капусты.
Видео доступно на «Чемпионате».
Турниры Женской теннисной ассоциации приостановлены, начиная с соревнований в Индиан-Уэллсе до июня.
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