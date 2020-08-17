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Симона Халеп снялась с Открытого чемпионата США

Симона Халеп снялась с Открытого чемпионата США
Теннис / WTA 0

Вторая ракетка мира из Румынии Симона Халеп приняла решение пропустить US Open 2020. Об этом она сообщила на своей странице в «Твиттере».

«Взвесив все факторы и те исключительные обстоятельства, в которых нам придётся играть, я решила не лететь в Нью-Йорк для участия в US Open.

Всегда говорила, что на первом месте моё здоровье, поэтому я останусь в Европе, где буду тренироваться и играть. Знаю, что USTA и WTA проделали огромную работу для того, чтобы Открытый чемпионат США был безопасен, поэтому могу пожелать им лишь удачи в проведении турнира», — написала Халеп.

Таким образом, с Открытого чемпионата США снялись шесть представительниц топ-10 рейтинга WTA. На турнире сыграют Каролина Плишкова (Чехия), Софья Кенин (США), Серена Уильямс (США) и Наоми Осака (Япония). В случае, если до старта соревнований никто из вышеперечисленных теннисисток не откажется от выступления, 38-летняя Уильямс получит третий номер посева. Белоруска Арина Соболенко, уже прилетевшая в США, на мэйджоре будет пятой сеяной.

Открытый чемпионат США пройдёт в Нью-Йорке с 30 августа по 13 сентября.

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