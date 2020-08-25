Звонарёва проиграла Конте и не смогла выйти в 1/4 финала «Мастерса» в Цинциннати

Российская теннисистка Вера Звонарёва не сумела выйти в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Цинциннати, который в 2020 году проводится в Нью-Йорке из-за пандемии коронавируса. В матче третьего круга Звонарёва со счётом 4:6, 2:6 проиграла британке Йоханне Конте.

Продолжительность матча составила 1 час 22 минуты. Звонарёва выполнила семь эйсов, допустила четыре двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта. Конта пять раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и выиграла три брейк-пойнта из четырёх.

Теперь Конта в четвертьфинале сыграет с победителем матча Мария Саккари (Греция) — Серена Уильямс (США).

Призовой фонд «Мастерса» составляет более $ 2,2 млн. Сразу после окончания турнира в Нью-Йорке стартует US Open.