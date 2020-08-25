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Звонарёва проиграла Конте и не смогла выйти в 1/4 финала «Мастерса» в Цинциннати

Звонарёва проиграла Конте и не смогла выйти в 1/4 финала «Мастерса» в Цинциннати
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Вера Звонарёва не сумела выйти в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Цинциннати, который в 2020 году проводится в Нью-Йорке из-за пандемии коронавируса. В матче третьего круга Звонарёва со счётом 4:6, 2:6 проиграла британке Йоханне Конте.

Продолжительность матча составила 1 час 22 минуты. Звонарёва выполнила семь эйсов, допустила четыре двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта. Конта пять раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и выиграла три брейк-пойнта из четырёх.

Теперь Конта в четвертьфинале сыграет с победителем матча Мария Саккари (Греция) — Серена Уильямс (США).

Призовой фонд «Мастерса» составляет более $ 2,2 млн. Сразу после окончания турнира в Нью-Йорке стартует US Open.

Цинциннати/Нью-Йорк (ж). 3-й круг
25 августа 2020, вторник. 19:40 МСК
Йоханна Конта
Великобритания
Йоханна Конта
Й. Конта
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		2  
         
Вера Звонарёва
Россия
Вера Звонарёва
В. Звонарёва
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