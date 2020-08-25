Звонарёва проиграла Конте и не смогла выйти в 1/4 финала «Мастерса» в Цинциннати
Российская теннисистка Вера Звонарёва не сумела выйти в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Цинциннати, который в 2020 году проводится в Нью-Йорке из-за пандемии коронавируса. В матче третьего круга Звонарёва со счётом 4:6, 2:6 проиграла британке Йоханне Конте.
Продолжительность матча составила 1 час 22 минуты. Звонарёва выполнила семь эйсов, допустила четыре двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта. Конта пять раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и выиграла три брейк-пойнта из четырёх.
Теперь Конта в четвертьфинале сыграет с победителем матча Мария Саккари (Греция) — Серена Уильямс (США).
Призовой фонд «Мастерса» составляет более $ 2,2 млн. Сразу после окончания турнира в Нью-Йорке стартует US Open.
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