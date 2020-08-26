Сьюмик после US Open не будет тренировать Звонарёву. Он станет наставником Векич

Французский тренер Сэм Сьюмик, работавшиий с россиянкой Верой Звонарёвой на турнире в Нью-Йорке, после Открытого чемпионата США будет сотрудничать с хорваткой Донной Векич, сообщает Open Court.
Ранее Сьюмик был тренером Звонарёвой в 2007 и 2008 годах. Под его руководством Вера выиграла турнир в Индиан-Уэллсе и завоевала бронзовую медаль на Олимпийских играх 2008 года в Пекине (Китай). После первой совместной работы с Верой француз тренировал белоруску Викторию Азаренко, канадку Эжени Бушар, испанку Гарбинье Мугурусу и россиянку Анастасию Павлюченкову.
В июле Векич и тренер Торбен Бельц объявили о прекращении сотрудничества после двух с половиной лет совместной работы. В настоящее время 24-летняя Векич является 24-й ракеткой мира.
Звонарева продолжит сотрудничество с Арно Декюжи и Стефаном Робером.
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