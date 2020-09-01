Мугуруса обыграла Хибино в первом круге US Open и может встретиться с Самсоновой
Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса вышла во второй круг Открытого чемпионата США по теннису. 16-я ракетка мира в матче первого круга победила Нао Хибино из Японии со счётом 6:4, 6:4.
Продолжительность матча составила 1 час 32 минуты. Мугуруса выполнила 1 эйс, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 6. Её соперница, занимающая 78-е место в рейтинге WTA, дважды подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт из 4.
Во втором круге Мугуруса встретится с победителем матча Цветана Пиронкова (Болгария) — Людмила Самсонова (Россия). Эта встреча проходит в эти минуты.
Теннисный сезон был прерван в середине марта из-за пандемии коронавируса. Соревнования возобновились в начале августа.
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