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Мугуруса обыграла Хибино в первом круге US Open и может встретиться с Самсоновой

Мугуруса обыграла Хибино в первом круге US Open и может встретиться с Самсоновой
Теннис / US Open 2020 0

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса вышла во второй круг Открытого чемпионата США по теннису. 16-я ракетка мира в матче первого круга победила Нао Хибино из Японии со счётом 6:4, 6:4.

Продолжительность матча составила 1 час 32 минуты. Мугуруса выполнила 1 эйс, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 6. Её соперница, занимающая 78-е место в рейтинге WTA, дважды подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт из 4.

Во втором круге Мугуруса встретится с победителем матча Цветана Пиронкова (Болгария) — Людмила Самсонова (Россия). Эта встреча проходит в эти минуты.

Теннисный сезон был прерван в середине марта из-за пандемии коронавируса. Соревнования возобновились в начале августа.

US Open (ж). 1-й круг
01 сентября 2020, вторник. 18:10 МСК
Нао Хибино
78
Япония
Нао Хибино
Н. Хибино
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4  
6 		6  
         
Гарбинье Мугуруса
16
Испания
Гарбинье Мугуруса
Г. Мугуруса
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