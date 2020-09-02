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Александр Зверев не без проблем пробился в третий круг US Open

Александр Зверев не без проблем пробился в третий круг US Open
Теннис / US Open 2020 0

Седьмая ракетка мира Александр Зверев стал очередным участником третьего круга Открытого чемпионата США. В матче второго раунда он переиграл теннисиста из США Брэндона Накашиму — 7:6, 6:7 (8:10), 6:3, 6:1.

Матч продлился 2 часа 58 минут. Зверев выполнил 25 эйсов, допустил 10 двойных ошибок и реализовал пять брейк-пойнтов из десяти. Накашима 5 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта.

За выход в третий круг Зверев поспорит с победителем матча Адриан Маннарино (Франция) — Джек Сок (США).

Открытый чемпионат США проходит с 31 августа по 14 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $ 53 400 000. Действующий чемпион соревнований Рафаэль Надаль отказался от защиты титула.

US Open (м). 2-й круг
02 сентября 2020, среда. 20:10 МСК
Брэндон Накашима
223
США
Брэндон Накашима
Б. Накашима
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
5 		7 10 3 1  
7 		6 8 6 6  
             
Александр Зверев
7
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
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