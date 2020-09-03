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29 эйсов не помогли Раоничу обыграть Поспишила в матче второго круга US Open

29 эйсов не помогли Раоничу обыграть Поспишила в матче второго круга US Open
Теннис / US Open 2020 0

Канадский теннисист Милош Раонич (25) не сумел пробиться в третий круг Открытого чемпионата США. В четырёх сетах он уступил соотечественнику Вашеку Поспишилу — 7:6 (7:1), 3:6, 6:7 (4:7), 3:6.

Матч продлился 3 часа 21 минуту. Раонич отметился 29 эйсами и 11 двойными ошибками. Милошу не удалось реализовать ни одного брейк-пойнта из пяти имевшихся. Поспишил выполнил 19 подач навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 10.

Следующим соперником 93-й ракетки мира станет теннисист из Испании Роберто Баутиста-Агут (8), который ранее переиграл Миомира Кецмановича из Сербии — 6:3, 3:6, 6:3, 6:4.

Открытый чемпионат США продлится до 13 сентября. Действующий чемпион турнира Рафаэль Надаль отказался от защиты титула и остался в Европе.

US Open (м). 2-й круг
03 сентября 2020, четверг. 20:25 МСК
Вашек Поспишил
94
Канада
Вашек Поспишил
В. Поспишил
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 1 		6 7 7 6  
7 7 		3 6 4 3  
             
Милош Раонич
18
Канада
Милош Раонич
М. Раонич
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