29 эйсов не помогли Раоничу обыграть Поспишила в матче второго круга US Open

Канадский теннисист Милош Раонич (25) не сумел пробиться в третий круг Открытого чемпионата США. В четырёх сетах он уступил соотечественнику Вашеку Поспишилу — 7:6 (7:1), 3:6, 6:7 (4:7), 3:6.



Матч продлился 3 часа 21 минуту. Раонич отметился 29 эйсами и 11 двойными ошибками. Милошу не удалось реализовать ни одного брейк-пойнта из пяти имевшихся. Поспишил выполнил 19 подач навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 10.



Следующим соперником 93-й ракетки мира станет теннисист из Испании Роберто Баутиста-Агут (8), который ранее переиграл Миомира Кецмановича из Сербии — 6:3, 3:6, 6:3, 6:4.



Открытый чемпионат США продлится до 13 сентября. Действующий чемпион турнира Рафаэль Надаль отказался от защиты титула и остался в Европе.