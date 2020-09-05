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Джокович вышел в четвёртый круг US Open

Джокович вышел в четвёртый круг US Open
Теннис / US Open 2020 0

В Нью-Йорке на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер» состоялся матч третьего круга Открытого чемпионата США в мужском одиночном разряде между первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем и Яном-Леннардом Штруффом из Германии. Встреча завершилась победой Джоковича со счётом 6:3;6:3;6:1.

Джокович сделал 4 эйса и выиграл 92 очка, а также реализовал 5 из 11 брейк-поинтов. Штруфф сделал 8 эйсов, выиграл 64 очка и не реализовал ни одного брейк-поинта.

В четвёртом круге US Open Джокович сыграет с 29-летним испанцем Пабло Карреньо-Бустой, который переиграл литовца Ричардаса Беранкиса. Джокович — трёхкратный победитель US Open.

В другом матче дня немецкий теннисист Александр Зверев в четырёх сетах обыграл француза Адриана Маннарино.

US Open (м). 3-й круг
05 сентября 2020, суббота. 02:15 МСК
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6    
3 		3 1    
             
Ян-Леннард Штруфф
29
Германия
Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф
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