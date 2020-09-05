Джокович вышел в четвёртый круг US Open

В Нью-Йорке на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер» состоялся матч третьего круга Открытого чемпионата США в мужском одиночном разряде между первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем и Яном-Леннардом Штруффом из Германии. Встреча завершилась победой Джоковича со счётом 6:3;6:3;6:1.

Джокович сделал 4 эйса и выиграл 92 очка, а также реализовал 5 из 11 брейк-поинтов. Штруфф сделал 8 эйсов, выиграл 64 очка и не реализовал ни одного брейк-поинта.

В четвёртом круге US Open Джокович сыграет с 29-летним испанцем Пабло Карреньо-Бустой, который переиграл литовца Ричардаса Беранкиса. Джокович — трёхкратный победитель US Open.

В другом матче дня немецкий теннисист Александр Зверев в четырёх сетах обыграл француза Адриана Маннарино.