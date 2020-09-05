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Медведев в трёх сетах победил Вулфа и вышел в четвёртый круг US Open

Медведев в трёх сетах победил Вулфа и вышел в четвёртый круг US Open
Теннис / US Open 2020 0

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвёртый круг Открытого чемпионата США по теннису. В матче третьего круга прошлогодний финалист турнира победил американца Джеффри-Джона Вулфа. Встреча закончилась со счётом 6:3, 6:3, 6:2.

Продолжительность матча составила 1 час 50 минут. Пятая ракетка мира Медведев выполнил 13 эйсов и допустил одну результативную ошибку. Также он реализовал семь брейк-пойнтов из 10. Вулф трижды подал навылет и совершил семь двойных ошибок. Кроме того, он реализовал два брейк-пойнта из четырёх.

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию матча Вулф — Медведев.

В матче четвёртого круга Медведев сыграет с победителем встречи Мартон Фучович (Венгрия) — Фрэнсис Тиафо (США).

US Open (м). 3-й круг
05 сентября 2020, суббота. 19:15 МСК
Джеффри-Джон Вулф
138
США
Джеффри-Джон Вулф
Д. Вулф
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		3 2    
6 		6 6    
             
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
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