Медведев в трёх сетах победил Вулфа и вышел в четвёртый круг US Open
Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвёртый круг Открытого чемпионата США по теннису. В матче третьего круга прошлогодний финалист турнира победил американца Джеффри-Джона Вулфа. Встреча закончилась со счётом 6:3, 6:3, 6:2.
Продолжительность матча составила 1 час 50 минут. Пятая ракетка мира Медведев выполнил 13 эйсов и допустил одну результативную ошибку. Также он реализовал семь брейк-пойнтов из 10. Вулф трижды подал навылет и совершил семь двойных ошибок. Кроме того, он реализовал два брейк-пойнта из четырёх.
«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию матча Вулф — Медведев.
В матче четвёртого круга Медведев сыграет с победителем встречи Мартон Фучович (Венгрия) — Фрэнсис Тиафо (США).
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