Виктория Азаренко обыграла Серену Уильямс и вышла в финал US Open

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко пробилась в финал Открытого чемпионата США. В полуфинальном матче турнира Азаренко победила американку Серену Уильямс со счётом 1:6, 6:3, 6:3.

Продолжительность встречи составила 1 час 55 минут. За это время белоруска совершила 2 эйса, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта. На счету Уильямс 6 эйсов, 3 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта.

В финале турнира Виктория Азаренко встретится с японкой Наоми Осакой, которая в своём полуфинальном матче обыграла американку Дженнифер Брэйди со счётом 7:6, 3:6, 6:3.

Напомним, что US Open 2020 проходит с 31 августа по 14 сентября. Призовой фонд турнира составляет $ 53,4 млн. Действующей победительницей турнира является канадка Бьянка Андрееску, обыгравшая в финале Серену Уильямс (6:3, 7:5).