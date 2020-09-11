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Виктория Азаренко обыграла Серену Уильямс и вышла в финал US Open

Виктория Азаренко обыграла Серену Уильямс и вышла в финал US Open
Теннис / US Open 2020 0

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко пробилась в финал Открытого чемпионата США. В полуфинальном матче турнира Азаренко победила американку Серену Уильямс со счётом 1:6, 6:3, 6:3.

Продолжительность встречи составила 1 час 55 минут. За это время белоруска совершила 2 эйса, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта. На счету Уильямс 6 эйсов, 3 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта.

В финале турнира Виктория Азаренко встретится с японкой Наоми Осакой, которая в своём полуфинальном матче обыграла американку Дженнифер Брэйди со счётом 7:6, 3:6, 6:3.

Напомним, что US Open 2020 проходит с 31 августа по 14 сентября. Призовой фонд турнира составляет $ 53,4 млн. Действующей победительницей турнира является канадка Бьянка Андрееску, обыгравшая в финале Серену Уильямс (6:3, 7:5).

US Open (ж). 1/2 финала
11 сентября 2020, пятница. 04:50 МСК
Серена Уильямс
8
США
Серена Уильямс
С. Уильямс
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 3
1 		6 6
         
Виктория Азаренко
27
Беларусь
Виктория Азаренко
В. Азаренко
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