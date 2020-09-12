Медведев уступил Тиму в трёх сетах и не вышел в финал US Open

На стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер» в Нью-Йорке состоялся полуфинальный матч Открытого чемпионата США в мужском одиночном разряде между российским спортсменом Даниилом Медведевым и представителем Австрии Домиником Тимом. Встреча завершилась победой Тима со счётом 6:2, 7:6, 7:6.
Матч длился 2 часа 56 минуты. Медведев сделал 12 эйсов, совершил 4 двойных ошибки и выиграл 112 очков. Тим, в свою очередь, сделал 2 эйса, 3 двойных ошибки и выиграл 127 очков. Таким образом, австриец вышел в финал турнира, в котором сыграет с немцем Александром Зверевым, ранее победившим испанского спортсмена Пабло Карреньо-Буста.
Это первый финал US Open в карьере Доминика Тима. В 2020 году он играл в финале Australian Open, где уступил сербу Новаку Джоковичу.
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