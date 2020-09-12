Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Медведев уступил Тиму в трёх сетах и не вышел в финал US Open

Медведев уступил Тиму в трёх сетах и не вышел в финал US Open
Теннис / US Open 2020 0

На стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер» в Нью-Йорке состоялся полуфинальный матч Открытого чемпионата США в мужском одиночном разряде между российским спортсменом Даниилом Медведевым и представителем Австрии Домиником Тимом. Встреча завершилась победой Тима со счётом 6:2, 7:6, 7:6.

Матч длился 2 часа 56 минуты. Медведев сделал 12 эйсов, совершил 4 двойных ошибки и выиграл 112 очков. Тим, в свою очередь, сделал 2 эйса, 3 двойных ошибки и выиграл 127 очков. Таким образом, австриец вышел в финал турнира, в котором сыграет с немцем Александром Зверевым, ранее победившим испанского спортсмена Пабло Карреньо-Буста.

Это первый финал US Open в карьере Доминика Тима. В 2020 году он играл в финале Australian Open, где уступил сербу Новаку Джоковичу.

US Open (м). 1/2 финала
12 сентября 2020, суббота. 03:05 МСК
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
2 		6 7 6 5    
6 		7 9 7 7    
             
Доминик Тим
3
Австрия
Доминик Тим
Д. Тим
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020