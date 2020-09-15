Ник Кирьос — о Новаке Джоковиче: мы его не любим, но он привлекает зрителей

Австралийский теннисист Ник Кирьос рассказал об отношении к первой ракетке мира сербу Новаку Джоковичу.

«Мы его не любим, но он привлекает зрителей», — приводит слова Кирьоса Daily Mail со ссылкой на Today Show.

Ник также поделился ожиданиями от Открытого чемпионата Австралии 2021 года.

«Я знаю, как много работы проделывается, чтобы всё состоялось. Надеюсь, в Мельбурне всё наладится и организаторы смогут разобраться с вопросом карантина для иностранных игроков. Нет ничего плохого в том, что лучшие игроки чувствуют себя комфортнее других. Эти ребята собирают арены.

Все игроки, с которыми я общаюсь, хотят выступить на Australian Open. Они любят Мельбурн. Нам нужно сделать всё, чтобы они смогли участвовать в турнире", — сказал Кирьос.