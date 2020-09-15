Ник Кирьос — о Новаке Джоковиче: мы его не любим, но он привлекает зрителей
Австралийский теннисист Ник Кирьос рассказал об отношении к первой ракетке мира сербу Новаку Джоковичу.
«Мы его не любим, но он привлекает зрителей», — приводит слова Кирьоса Daily Mail со ссылкой на Today Show.
Ник также поделился ожиданиями от Открытого чемпионата Австралии 2021 года.
«Я знаю, как много работы проделывается, чтобы всё состоялось. Надеюсь, в Мельбурне всё наладится и организаторы смогут разобраться с вопросом карантина для иностранных игроков. Нет ничего плохого в том, что лучшие игроки чувствуют себя комфортнее других. Эти ребята собирают арены.
Все игроки, с которыми я общаюсь, хотят выступить на Australian Open. Они любят Мельбурн. Нам нужно сделать всё, чтобы они смогли участвовать в турнире", — сказал Кирьос.
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