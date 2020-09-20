Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Шварцман не пустил Надаля в полуфинал «Мастерса» в Риме

Шварцман не пустил Надаля в полуфинал «Мастерса» в Риме
Теннис / ATP 0

Аргентинский теннисист Диего Шварцман вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс 1000» в Риме. В четвертьфинале Шварцман нанёс поражение второй ракетке мира, испанцу Рафаэлю Надалю, со счётом 6:2, 7:5. Встреча продолжалась 2 часа 3 минуты.

Восьмой сеяный Шварцман не подал ни одного эйса и не допустил ни одной двойной ошибки, он реализовал 5 из 9 брейк-пойнтов. Надаль дважды подал навылет, избежал ошибок на подаче и реализовал два брейка.

Соперники встречались друг с другом в официальных матчах в десятый раз. Предыдущие 9 встреч выиграл Надаль, для которого турнир в Риме стал первым с февраля.

За выход в финал Шварцман сыграет с 12-м сеяным, представителем Канады Денисом Шаповаловым, который в четвертьфинале обыграл 15-ю ракетку турнира, болгарина Григора Димитрова, со счётом 6:2, 3:6, 6:2.

Рим (м). 1/4 финала
19 сентября 2020, суббота. 22:35 МСК
Диего Шварцман
15
Аргентина
Диего Шварцман
Д. Шварцман
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7  
2 		5  
         
Рафаэль Надаль
2
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
Рим (м). 1/4 финала
19 сентября 2020, суббота. 20:50 МСК
Денис Шаповалов
14
Канада
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		3 6
2 		6 2
         
Григор Димитров
22
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020