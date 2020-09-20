Шварцман не пустил Надаля в полуфинал «Мастерса» в Риме

Аргентинский теннисист Диего Шварцман вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс 1000» в Риме. В четвертьфинале Шварцман нанёс поражение второй ракетке мира, испанцу Рафаэлю Надалю, со счётом 6:2, 7:5. Встреча продолжалась 2 часа 3 минуты.

Восьмой сеяный Шварцман не подал ни одного эйса и не допустил ни одной двойной ошибки, он реализовал 5 из 9 брейк-пойнтов. Надаль дважды подал навылет, избежал ошибок на подаче и реализовал два брейка.

Соперники встречались друг с другом в официальных матчах в десятый раз. Предыдущие 9 встреч выиграл Надаль, для которого турнир в Риме стал первым с февраля.

За выход в финал Шварцман сыграет с 12-м сеяным, представителем Канады Денисом Шаповаловым, который в четвертьфинале обыграл 15-ю ракетку турнира, болгарина Григора Димитрова, со счётом 6:2, 3:6, 6:2.