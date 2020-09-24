Раонич, Бенчич, Вердаско и Эдмунд снялись с «Ролан Гаррос»

Стало известно сразу о четырёх отказах ведущих теннисистов от выступлений на Открытом чемпионате Франции. На кортах «Ролан Гаррос» не выступят Белинда Бенчич (Швейцария), Милош Раонич (Канада), Кайл Эдмунд (Великобритания) и Фернандо Вердаско (Испания). Об этом сообщает журналист Бен Роттенберг на своей странице в «Твиттере».



Ранее состоялась жеребьёвка турнирной сетки в мужском и женском разрядах Открытого чемпионата Франции — 2020. Стало известно, что австриец Доминик Тим расположился в одной половине сетки с испанцем Рафаэлем Надалем. Это исключает финал с их участием.



«Ролан Гаррос» будет проходить с 21 сентября по 11 октября. Действующими чемпионами соревнований являются Надаль и первая ракетка мира из Австралии Эшли Барти. В женском турнире будет новая чемпионка, поскольку Барти отказалась от защиты титула и досрочно завершила сезон.