Медведев, Надаль, Рублёв и Хачанов узнали соперников по первому кругу «Ролан Гаррос»

Состоялась жеребьёвка Открытого чемпионата Франции в мужском одиночном разряде. Особенно стоит отметить тот факт, что австриец Доминик Тим расположился в одной половине сетки с испанцем Рафаэлем Надалем — это исключает финал с их участием.
Российский теннисист Даниил Медведев в первом круге соревнований встретится с венгром Мартоном Фучовичем. Вторая ракетка России Андрей Рублёв проведёт первый свой матч с представителем США Сэмом Куэрри. Карену Хачанову в соперники достался Камил Майхржак из Польши.
Оппонентом первой ракетки мира серба Новака Джоковича станет представитель Швеции Микаэль Имер. Второй сеяный Рафаэль Надаль из Испании начнёт соревнования матчем с теннисистом из Беларуси Егором Герасимовым. Доминик Тим в матче первого круга померится силами с Марином Чиличем из Хорватии. Ещё одним интересным противостоянием на старте «Ролан Гаррос» станет встреча Энди Маррея (Великобритания) и Стэна Вавринки (Швейцария).
Сетка Открытого чемпионата Франции доступна на «Чемпионате» (сетка заполняется).
«Ролан Гаррос» пройдёт с 21 сентября по 11 октября. Действующими чемпионами соревнований являются Надаль и первая ракетка мира из Австралии Эшли Барти. В женском турнире будет новая чемпионка — Барти отказалась от защиты титула и досрочно завершила сезон.
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