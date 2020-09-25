Тим: раньше мячи на РГ идеально подходили мне и Надалю. В этом году они будут медленнее
Победитель Открытого чемпионата США Доминик Тим высказался о новых мячах, которыми будут играть на «Ролан Гаррос». Спонсором, предоставляющим турниру мячи, была компания Babolat. С этого года мячи будет поставлять Wilson.
«Между ними большая разница. Мячи Babolat были моими любимыми. Они очень удобные и быстрые, идеально подходят мне и Надалю. Новые мячи будут медленнее. Это однозначно повлияет на результаты», — приводит слова Тима Sky Sport Austria.
«Ролан Гаррос» пройдёт с 27 сентября по 11 октября. Действующими чемпионами соревнований являются Надаль и первая ракетка мира из Австралии Эшли Барти. В женском турнире будет новая чемпионка — Барти отказалась от защиты титула и досрочно завершила сезон.
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