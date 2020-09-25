Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Тим: раньше мячи на РГ идеально подходили мне и Надалю. В этом году они будут медленнее

Тим: раньше мячи на РГ идеально подходили мне и Надалю. В этом году они будут медленнее
Теннис / Ролан Гаррос 2020 0

Победитель Открытого чемпионата США Доминик Тим высказался о новых мячах, которыми будут играть на «Ролан Гаррос». Спонсором, предоставляющим турниру мячи, была компания Babolat. С этого года мячи будет поставлять Wilson.

«Между ними большая разница. Мячи Babolat были моими любимыми. Они очень удобные и быстрые, идеально подходят мне и Надалю. Новые мячи будут медленнее. Это однозначно повлияет на результаты», — приводит слова Тима Sky Sport Austria.

«Ролан Гаррос» пройдёт с 27 сентября по 11 октября. Действующими чемпионами соревнований являются Надаль и первая ракетка мира из Австралии Эшли Барти. В женском турнире будет новая чемпионка — Барти отказалась от защиты титула и досрочно завершила сезон.

Марк Россе: давайте честно признаем, Тим — лучший союзник Роджера Федерера
Впервые осенью! 10 причин следить за «Ролан Гаррос» — 2020
Ждать ли третьего финала Джокович – Надаль, и пройдёт ли наконец Даниил Медведев «заколдованный» первый круг на «Ролан Гаррос»?
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020