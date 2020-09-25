Рублёв вышел в полуфинал турнира в Гамбурге, обыграв Баутисту-Агута
Российский теннисист Андрей Рублёв, посеянный на турнире в Гамбурге (Германия) под пятым номером, вышел в полуфинал соревнований. В четвертьфинале он со счётом 6:2, 7:5 одолел испанца Роберто Баутисту-Агута.
Продолжительность противостояния составила 1 час 32 минуты. Рублёв 1 раз подал навылет, не совершил ни одной двойной ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 9. На счету его соперника 1 эйс, 3 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 5.
За выход в финал соревнований Андрей поспорит с победителем пары Уго Умбер (Франция) — Каспер Рууд (Норвегия). Их матч состоится сегодня, 25 августа.
В 2019 году победителем турнира в Гамбурге стал грузин Николоз Басилашвили. В финале он обыграл Рублёва со счётом 7:5, 4:6, 6:3.
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