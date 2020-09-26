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Свитолина прокомментировала победу над Соболенко и выход в финал Страсбурга

Свитолина прокомментировала победу над Соболенко и выход в финал Страсбурга
Теннис / WTA 0

Украинская теннисистка пятый номер рейтинга WTA Элина Свитолина поделилась эмоциями после победы над Ариной Соболенко из Беларуси в матче 1/2 финала соревнований в Страсбурге (Франция) — 6:2, 4:6, 6:4.

«Арина уступала по сетам, поэтому была вынужденна больше рисковать. Во второй партии она здорово сыграла в гейме, в котором оформила брейк. Я же знала, что просто нужно бороться, играть глубже, где-то быть агрессивнее. Это сработало в третьей партии. Боролась до последнего, даже когда проигрывала 0:40», — цитирует Свитолину официальный сайт WTA.

В решающем матче соревнований Элина сыграет с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной. Ранее теннисистки в официальных матчах не встречались.

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