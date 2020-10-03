Хачанов вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос», обыграв Гарина
Российский теннисист Карен Хачанов вышел в четвёртый круг Открытого чемпионата Франции. В матче третьего круга соревнований 15-й сеяный Хачанов нанёс поражение 20-й ракетке турнира чилийцу Кристьяну Гарину со счётом 6:2, 3:6, 6:4, 6:2. Встреча продолжалась 2 часа 30 минут.
Хачанов трижды подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 7 брейк-пойнтов из 15. Гарин подал один эйс, 4 раза ошибся на подаче и реализовал 4 брейка.
«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Карен Хачанов – Кристьян Гарин на «Ролан Гаррос».
За выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос» Хачанов сыграет с победителем матча между первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем и лаки лузером из Колумбии Даниэлем-Элаи Галаном.
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