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Хачанов вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос», обыграв Гарина

Хачанов вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос», обыграв Гарина
Теннис / Ролан Гаррос 2020 0

Российский теннисист Карен Хачанов вышел в четвёртый круг Открытого чемпионата Франции. В матче третьего круга соревнований 15-й сеяный Хачанов нанёс поражение 20-й ракетке турнира чилийцу Кристьяну Гарину со счётом 6:2, 3:6, 6:4, 6:2. Встреча продолжалась 2 часа 30 минут.

Хачанов трижды подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 7 брейк-пойнтов из 15. Гарин подал один эйс, 4 раза ошибся на подаче и реализовал 4 брейка.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Карен Хачанов – Кристьян Гарин на «Ролан Гаррос».

За выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос» Хачанов сыграет с победителем матча между первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем и лаки лузером из Колумбии Даниэлем-Элаи Галаном.

Ролан Гаррос (м). 3-й круг
03 октября 2020, суббота. 16:55 МСК
Кристьян Гарин
19
Чили
Кристьян Гарин
К. Гарин
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
2 		6 4 2  
6 		3 6 6  
             
Карен Хачанов
16
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
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