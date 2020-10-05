Джокович победил Хачанова в трёх сетах и вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
Сербский теннисист Новак Джокович победил россиянина Карена Хачанова и вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос». Встреча закончилась со счётом 6:4, 6:3, 6:3.
Соперники провели на корте 2 часа 25 минут. Первая ракетка мира Джокович дважды подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 6 брейк-пойнтов из 15. 16-я ракетка мира Хачанов выполнил 5 эйсов, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 9.
В четвертьфинале Джокович сыграет с победителем матча Пабло Карреньо-Буста (Испания) — Даниэль Альтмайер (Германия).
«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию матча Джокович – Хачанов.
Борьбу на турнире теперь продолжает лишь один представитель России — Андрей Рублёв. Он в четвертьфинале сыграет с греком Стефаносом Циципасом.
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