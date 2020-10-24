Люка Пуй прекратил сотрудничество с Амели Моресмо

Французский теннисист Люка Пуй объявил о завершении сотрудничества с соотечественницей — Амели Моресмо. Об этом сообщает L'Equipe. Экс первая ракетка мира тренировала Пуя с конца 2018 года.



Перед присоединением к команде Люка Моресмо на протяжении двух лет тренировала британца Энди Маррея.



39-летняя Моресмо дважды выигрывала турниры «Большого шлема». В конце 2009 года француженка объявила о завершении карьеры. В 2015 году она была введена в международный Зал славы тенниса. Пуй нынешний сезон завершил на 32-й строчке рейтинга ATP.



В настоящее время Пуй является 69-й ракеткой мира. Из-за различных травм в 2020 году он не провёл ни одного официального матча в одиночном разряде (один — в парном).