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Арина Соболенко сделала победный дубль на турнире в Остраве

Арина Соболенко сделала победный дубль на турнире в Остраве
Теннис / WTA 0

Белорусская теннисистка Арина Соболенко сделала победный дубль на турнире категории Premier в Остраве (Чехия). Вслед за победой в одиночном разряде Соболенко вместе с бельгийкой Элисе Мертенс завоевала титул в парном разряде. В решающем матче первые сеяные Соболенко и Мертенс нанесли поражение канадке Габриэле Дабровски и бразильянке Луизе Стефани со счётом 6:1, 6:3. Встреча продолжалась ровно один час.

Соболенко и Мертенс дважды подали навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали 5 брейк-пойнтов из 7. Дабровски и Стефани подали один эйс на двоих, избежали ошибок на подаче и реализовали один брейк.

Ранее Соболенко стала победительницей турнира в Остраве в одиночном разряде. В решающем матче Соболенко нанесла поражение соотечественнице Виктории Азаренко со счётом 6:2, 6:2.

Финал Азаренко – Соболенко был первым в истории решающим матчем турнира WTA, в котором встретились белорусские теннисистки.

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