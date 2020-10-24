Первый белорусский финал в истории женского тенниса! Виктория Азаренко vs Арина Соболенко

В истории белорусского тенниса было немало замечательных спортсменок, которые побеждали на соревнованиях различного уровня, включая турниры «Большого шлема». Но никогда ещё, до сегодняшнего дня, сразу две представительницы этой страны не разыгрывали белорусский финал. И вот на новом турнире в Остраве две первые ракетки Беларуси – Виктория Азаренко и Арина Соболенко – пробились в решающий матч, где и определят обладательницу главного трофея.

После возобновления сезона Виктория Азаренко очень успешно проводит турниры на харде. Если в Лексингтоне белоруска проиграла на старте, то во всех остальных соревнованиях она неизменно доходила до финала. В Цинциннати/Нью-Йорке она стала чемпионкой, на US Open проиграла в решающем матче Наоми Осаке и вот сейчас в Остраве третий раз подряд вышла в финал турнира на харде.

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На пути к финалу для двукратной чемпионки Australian Open Виктории Азаренко самым сложным оказался стартовый поединок с местной теннисисткой Барборой Крейчиковой. Чешка, прошедшая в основную сетку турнира из квалификации, выиграла у Виктории первый сет, но затем белоруска смогла совершить камбэк и победить в трёх партиях – 2:6, 6:2, 6:1. Причём порой Виктории удавались совершенно невероятные удары. «Во втором сете я поняла, что нужно делать, — сказала после матча Виктория Азаренко. – Я нашла новую тактику, заиграла агрессивнее, начала входить в корт. А ещё боевой дух помог мне переломить игру».

Права на видео принадлежат WTA. Посмотреть видео можно в «твиттер» WTA.

В четвертьфинале Виктория за полтора часа уверенно справилась с бельгийкой Элисе Мертенс – 6:4, 6:1. «Первый сет был очень классным, каждый второй розыгрыш я завершала ударом навылет, а невынужденных ошибок практически не было, — поделилась после победы Виктория. – Я наслаждалась таким теннисом. Во второй партии при счёте 2:1 был очень важный гейм на подаче Элисе. Она вела 40:0, но я смогла выцарапать это очко и тогда уже вдавила педаль газа в самый пол».

Права на видео принадлежат WTA. Посмотреть видео можно в «твиттер» WTA.

В полуфинале с греческой теннисисткой Марией Саккари поначалу у Азаренко всё шло блестяще. Она повела 6:1, 4:0, однако затем сопернице удалось отыграть один брейк – 4:3. Виктория с трудом взяла затяжной следующий гейм, отыгравшись с брейк-пойнта, а затем снова взяла подачу соперницы – 6:1, 6:3.

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Таким образом, Виктория Азаренко вышла в свой 40-й финал в карьере. И 21 раз после этого она получала главный приз соревнования. Большинство решающих матчей она провела именно на харде. Соотношение побед и поражений в них – 20/10. В нынешнем сезоне после возобновления тура белоруска на харде выиграла 14 матчей и уступила лишь в двух поединках.

Права на видео принадлежат WTA. Посмотреть видео можно в «твиттер» WTA.

А вот Арина Соболенко, в отличие от Азаренко, перед остановкой тура смогла выиграть один титул на харде – в самом конце февраля в Дохе. Остановка тура ей не пошла на пользу – Соболенко долго не могла поймать победный ритм. Лишь в Страсбурге на грунте Арина смогла пробиться в полуфинал. Во всех остальных случаях белоруска не доходила даже до четвертьфинала. И вот новый турнир в Остраве оказался для Соболенко очень удачным. Причём все матчи у неё получились довольно непростыми. На старте ей пришлось играть с Кори Гауфф – восходящей звездой американского тенниса. Теннисистки сражались более двух часов, но в концовке сказался опыт Арины – 1:6, 7:5, 7:6.

Права на видео принадлежат WTA. Посмотреть видео можно в «твиттер» WTA.

А дальше Арина стала участницей потрясающего по своему драматизму поединка. Она проигрывала в четвертьфинале испанке Саре Соррибес-Тормо – 0:6, 0:4. Однако затем белоруска взяла медицинский тайм-аут и после него смогла выиграть 12 геймов подряд (!), а с ними и весь матч – 0:6, 6:4, 6:0.

Права на видео принадлежат WTA. Посмотреть видео можно в «твиттер» WTA.

Как же такое могло случиться? Что произошло в этом матче. Арина, видимо, сама плохо поняла, поскольку ей было трудно подобрать слова после поединка: «Я просто пыталась выиграть хотя бы один. Не хотел уходить с корта с двумя «баранками». В первой части матча меня как будто не было в игре. Но после паузы мне удалось остыть и подойти ко всему с холодной головой. Я сделала шаг назад, начала затягивать розыгрыши и старалась бить ей под бэкхенд. Когда я выиграла три гейм подряд, то поняла, что это хороший знак. И тогда я просто продолжила в том же духе».

Права на видео принадлежат WTA. Посмотреть видео можно в «твиттер» WTA.

В полуфинале Соболенко встретилась с американкой Дженнифер Брэйди, которая на этом турнире выбила из сетки украинку Даяну Ястремскую, а также россиянок Дарью Касаткину и Веронику Кудерметову. Встреча Соболенко – Брэйди продолжалась недолго – всего 1 час 15 минут. Арины контролировала ход матча и уверенно довела его до победы – 6:4, 6:4. Так Арина Соболенко вышла в свой 11-й финал в карьере. В шести предыдущих случаях она смогла завоевать титул, в том числе и на WTA Elite Trophy – 2019.

Права на видео принадлежат WTA. Посмотреть видео можно в «твиттер» WTA.

В истории женского тенниса это будет первый белорусский финал. Арина и Виктория играли между собой дважды, причём оба раза на US Open. В первом круге розыгрыша-2019 сильнее оказалась Соболенко – 3:6, 6:3, 6:4, а через год на тех же кортах во втором раунде победительницей стала уже Азаренко – 6:1, 6:3. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию финала турнира в Остраве. Начало — в 16:30 мск.