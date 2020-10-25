Соболенко отдала Азаренко лишь 4 гейма в первом белорусском финале турнира WTA

Белорусская теннисистка Арина Соболенко стала победительницей турнира категории Premier в Остраве (Чехия). В решающем матче третья ракетка соревнований Соболенко нанесла поражение четвёртой сеяной, соотечественнице Виктории Азаренко, со счётом 6:2, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 8 минут.

Соболенко не подала ни одного эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 7. Азаренко ни разу не подала навылет, дважды ошиблась на подаче и использовала единственную возможность взять подачу соперницы.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию финала Азаренко — Соболенко в Остраве.

Соболенко завоевала седьмой титул в карьере, второй в сезоне-2020. Ранее она первенствовала на турнире в Дохе.

Финал Азаренко – Соболенко был первым в истории решающим матчем турнира WTA, в котором встретились две белорусские теннисистки.

Турнир в Остраве проходил впервые. Власти Чехии разрешили провести турнир, несмотря на запрет на проведение спортивных мероприятий в связи с ростом числа заражённых коронавирусом. Соревнования прошли с 19 по 25 октября.