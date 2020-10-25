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Соболенко отдала Азаренко лишь 4 гейма в первом белорусском финале турнира WTA

Соболенко отдала Азаренко лишь 4 гейма в первом белорусском финале турнира WTA
Теннис / WTA 0

Белорусская теннисистка Арина Соболенко стала победительницей турнира категории Premier в Остраве (Чехия). В решающем матче третья ракетка соревнований Соболенко нанесла поражение четвёртой сеяной, соотечественнице Виктории Азаренко, со счётом 6:2, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 8 минут.

Соболенко не подала ни одного эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 7. Азаренко ни разу не подала навылет, дважды ошиблась на подаче и использовала единственную возможность взять подачу соперницы.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию финала Азаренко — Соболенко в Остраве.

Соболенко завоевала седьмой титул в карьере, второй в сезоне-2020. Ранее она первенствовала на турнире в Дохе.

Финал Азаренко – Соболенко был первым в истории решающим матчем турнира WTA, в котором встретились две белорусские теннисистки.

Турнир в Остраве проходил впервые. Власти Чехии разрешили провести турнир, несмотря на запрет на проведение спортивных мероприятий в связи с ростом числа заражённых коронавирусом. Соревнования прошли с 19 по 25 октября.

Острава. Финал
25 октября 2020, воскресенье. 16:40 МСК
Виктория Азаренко
14
Беларусь
Виктория Азаренко
В. Азаренко
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		2  
6 		6  
         
Арина Соболенко
12
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Первый белорусский финал в истории женского тенниса! Виктория Азаренко vs Арина Соболенко
На турнире в Остраве в решающий матч пробились лидеры белорусского тенниса. Видео невероятных ударов Азаренко и Соболенко.
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