Соболенко отдала Азаренко лишь 4 гейма в первом белорусском финале турнира WTA

Белорусская теннисистка Арина Соболенко стала победительницей турнира категории Premier в Остраве (Чехия). В решающем матче третья ракетка соревнований Соболенко нанесла поражение четвёртой сеяной, соотечественнице Виктории Азаренко, со счётом 6:2, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 8 минут.
Соболенко не подала ни одного эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 7. Азаренко ни разу не подала навылет, дважды ошиблась на подаче и использовала единственную возможность взять подачу соперницы.
«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию финала Азаренко — Соболенко в Остраве.
Соболенко завоевала седьмой титул в карьере, второй в сезоне-2020. Ранее она первенствовала на турнире в Дохе.
Финал Азаренко – Соболенко был первым в истории решающим матчем турнира WTA, в котором встретились две белорусские теннисистки.
Турнир в Остраве проходил впервые. Власти Чехии разрешили провести турнир, несмотря на запрет на проведение спортивных мероприятий в связи с ростом числа заражённых коронавирусом. Соревнования прошли с 19 по 25 октября.
|1
|2
|3
|
|2
|
|6
- 25 октября 2020
-
17:58
-
15:59
-
15:32
-
15:03
-
14:56
-
14:56
-
14:44
-
14:24
-
14:04
-
10:49
-
01:01
- 24 октября 2020
-
23:31
-
23:18
-
22:17
-
20:34
-
18:54
-
16:58
-
16:48
-
15:54
-
15:27
-
15:06
-
13:11
-
13:10
-
10:57
-
10:57
-
09:53
-
09:35
-
03:06
-
01:12
-
00:54
-
00:34
-
00:01
-
00:01
- 23 октября 2020
-
22:47
-
21:20