Де Минор снялся с турнира в Вене, соперником Медведева в 1-м круге станет Джунг
Полуфиналист Открытого чемпионата Франции аргентинец Диего Шварцман и австралиец Алекс де Минор снялись с турнира в Вене (Австрия), сообщает Entry Lists Updates.
На турнире их заменят итальянец Лоренцо Сонего и лаки-лузер Джейсон Джнуг из Китайского Тайбэя, который станет соперником россиянина Даниила Медведева в матче первого круга.
Карен Хачанов первый матч проведёт с Григором Димитровым из Болгарии, Андрей Рублёв встретится с победителем квалификации Норбертом Гомбошем (Словакия).
Турнир в Вене завершится 1 ноября. Действующим чемпионом соревнований является Доминик Тим, который в прошлогоднем финале обыграл Диего Шварцмана из Аргентины — 3:6, 6:4, 6:3. В 2020 году Тим в стартовом туре сыграет с Кеем Нисикори из Японии.
Даниил Медведев: турнир в Вене очень сильный. Выйти в полуфинал — уже достижение
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