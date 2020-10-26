Де Минор снялся с турнира в Вене, соперником Медведева в 1-м круге станет Джунг

Полуфиналист Открытого чемпионата Франции аргентинец Диего Шварцман и австралиец Алекс де Минор снялись с турнира в Вене (Австрия), сообщает Entry Lists Updates.

На турнире их заменят итальянец Лоренцо Сонего и лаки-лузер Джейсон Джнуг из Китайского Тайбэя, который станет соперником россиянина Даниила Медведева в матче первого круга.

Карен Хачанов первый матч проведёт с Григором Димитровым из Болгарии, Андрей Рублёв встретится с победителем квалификации Норбертом Гомбошем (Словакия).

Турнир в Вене завершится 1 ноября. Действующим чемпионом соревнований является Доминик Тим, который в прошлогоднем финале обыграл Диего Шварцмана из Аргентины — 3:6, 6:4, 6:3. В 2020 году Тим в стартовом туре сыграет с Кеем Нисикори из Японии.