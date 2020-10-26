Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Де Минор снялся с турнира в Вене, соперником Медведева в 1-м круге станет Джунг

Де Минор снялся с турнира в Вене, соперником Медведева в 1-м круге станет Джунг
Теннис / ATP 0

Полуфиналист Открытого чемпионата Франции аргентинец Диего Шварцман и австралиец Алекс де Минор снялись с турнира в Вене (Австрия), сообщает Entry Lists Updates.

На турнире их заменят итальянец Лоренцо Сонего и лаки-лузер Джейсон Джнуг из Китайского Тайбэя, который станет соперником россиянина Даниила Медведева в матче первого круга.

Карен Хачанов первый матч проведёт с Григором Димитровым из Болгарии, Андрей Рублёв встретится с победителем квалификации Норбертом Гомбошем (Словакия).

Турнир в Вене завершится 1 ноября. Действующим чемпионом соревнований является Доминик Тим, который в прошлогоднем финале обыграл Диего Шварцмана из Аргентины — 3:6, 6:4, 6:3. В 2020 году Тим в стартовом туре сыграет с Кеем Нисикори из Японии.

Даниил Медведев: турнир в Вене очень сильный. Выйти в полуфинал — уже достижение
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020