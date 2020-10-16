Топ-5 разбитых ракеток Медведева. Даниил расправляется с ними не хуже Марата Сафина. Видео

Российский теннисист Даниил Медведев славится не только победами над грандами мирового тенниса – такими как Новак Джокович, Энди Маррей, Стэн Вавринка, Доминик Тим, но и своим буйным нравом. В случае неудачи на корте россиянин может поругаться с судьёй или с соперником, но больше всего от Даниила достаётся его ракеткам. Он безжалостно с ними расправляется, ломая одну за другой. Нередко за это Медведева штрафуют, отбирая и очки, и крупные суммы денег. Однако это не останавливает Даниила. Представляем топ-5 самых зрелищных видео сломанных ракеток Даниила Медведева на разных турнирах.

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На турнире в Санкт-Петербурге-2020 Даниил был посеян под 1-м номером и приехал защищать чемпионский титул. Однако уже в матче второго круга для россиянина начались проблемы. Гигант из США Райлли Опелка (рост 211 см) смог в упорном трёхсетовом противостоянии справиться с Медведевым. У Даниила было 9 брейк-пойнтов, но реализовал он их всего 2 – в первом сете. А вот вторая и третья партии завершились в пользу американца. После реализованного Опелкой матчбола на подаче россиянина, Медведев с досады ударил ракеткой о корт. И уже со сломанным инвентарём отправился приветствовать победителя у сетки. А затем ракетке досталось ещё раз. По словам Даниила, поражения от Опелки стало для него одним из самых обидных за последнее время.

На турнире в Марселе-2020 Даниил Медведев также был посеян под 1-м номером. А в четвертьфинале ему достался француз Жиль Симон, на тот момент 58-я ракетка мира. Казалось бы, у россиянина не должно быть проблем с Симоном. Однако Даниил до этого уже дважды проигрывал Жилю, и эта встреча тоже ничего хорошего Медведеву не принесла. Матч продолжался чуть больше часа. Первый сет Даниил проиграл со счётом 4:6, а во втором француз ему навесил обидную «баранку». В одном из эпизодов поединка Медведев эмоционально отреагировал на свою неудачу и со всем силы ударил ракеткой о корт так, что она отскочила в сторону.

Права на видео принадлежат ATP Media. Посмотреть видео можно в твиттере ATP Tennis TV.

Но не всегда сломанные ракетки приводят Даниила Медведева к поражению. Иногда этот выплеск эмоций помогает россиянину снять напряжение и заиграть дальше с новой силой. Так на «Мастерсе» в Шанхае-2019 в матче 3-го круга с канадцем Вашеком Поспишилом у Даниила на всё получалось. На два сета теннисисты потратили более двух часов. В первом сете, уступая с брейком 2:4, во время длительного розыгрыша, Медведев сорвал мяч в аут. Разозлившись, Даниил несколько раз ударил ракеткой о хардовый корт, та развалилась. Россиянин пошёл менять её на новую и, естественно, услышал предупреждение от арбитра. Как ни странно, но после этого эпизода Медведев собрался, вытащил сначала этот сет, потом матч, а затем выиграл и весь турнир. Это был один из самых престижных трофеев Даниила.

Права на видео принадлежат Eurosport. Посмотреть видео можно в официальном Youtube-канале Eurosport.

Есть у Медведева сложные соперники, типа Жиля Симона, а есть и турниры, которые никак не даются россиянину. Например, на «Ролан Гаррос» Даниил проиграл в первом круге уже 4 раза подряд. Последний раз это произошло на Открытом чемпионате Франции – 2020. Поединок с венгерским теннисистом Мартоном Фучовичем складывался для Медведева очень напряжённо. Он нервничал, разговаривал то ли с собой, то ли с тренером, то ли с ракеткой. В конце концов, на тай-брейке второго сета, когда Фучович получил тройной сетбол, россиянин не сдержался и разбил ракетку о грунт. Судья вынес Даниилу предупреждение, которое было уже вторым в этом матче и таким образом оно автоматически превратилось в штрафное очко. Медведев потерял тай-брейк, а с ним и вторую партию. В итоге в очередной раз россиянин не смог пройти во второй круг на этом турнире. А через несколько дней организаторы соревнования присудили Даниилу ещё и денежный штраф в размере 5,5 тысяч долларов.

Права на видео принадлежат Eurosport. Посмотреть видео можно в официальном Youtube-канале Eurosport.

В заключении предлагаем посмотреть видео-подборку, как ведущие теннисисты мира безжалостно разбивают свои ракетки. Отличились и Новак Джокович, и Стэн Вавринка, и Энди Маррей, и Григор Димитров, и Доминик Тим, Александр Зверев, и Стефанос Циципас, и Карен Хачанов, и Ник Кирьос, и Марат Сафин, и даже Роджер Федерер. Даниил Медведев представлен в этом ролике несколькими эпизодами. Остановимся подробно на турнире в Роттердаме-2019. В стартовом матче с французом Жереми Шарди россиянин сразу повёл – 4:1, но затем проиграл 4 гейма подряд – 4:5. В порыве гнева Медведев несколько раз ударил ракеткой о корт. После перехода Даниил не позволил сопернику подать на сет, перевёл партию на тай-брейк, выиграл его, а во втором сете вообще не дал сопернику ни шансы – 6:2.

Права на видео принадлежат ATP Media. Посмотреть видео можно на официальном Youtube-канале ATP Tennis TV.

Не так давно компания – поставщик оборудования для двукратного чемпиона турниров «Большого шлема» Марата Сафина подсчитала, что за всю свою карьеру россиянин сломал более тысячи ракеток – 1055. Теннисисту даже подарили сноуборд с этим выгравированным числом. Нетрудно заметить, что Медведев расправляется с ракетками не хуже Сафина. Интересно, догонит ли его Даниил?