Курье: помешать Джоковичу оставаться на первом месте могут лишь его здоровье и Надаль

Бывшая первая ракетка мира Джим Курье поделился мнением о перспективах сербского теннисиста Новака Джоковича. В данный момент серб находится на первой строчке рейтинга АТР.

«Я думаю, что Новак Джокович может оставаться на первой строчке рейтинга намного дольше, если будет продолжать следить за здоровьем. Существуют лишь две вещи, которые, наверное, могут как-то помешать Новаку удерживаться на первом месте в течение следующих недель и даже лет: его здоровье и Рафаэль Надаль.

Но нет никаких сомнений, что в этом сезоне Новак снова стал главной доминирующей силой в мужском теннисе. Цифры не врут», — цитирует американского теннисиста Tennis Head.

Джоковичу нужно выиграть ещё один матч, чтобы гарантировать первое место по итогам сезона. Следующим его соперником станет хорват Борна Чорич. Встреча пройдёт 28 октября на турнире в Вене.