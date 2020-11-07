Джокович: Пит Сампрас — тот, на кого я равнялся

Сербский теннисист Новак Джокович гарантированно завершит текущий сезон в статусе первой ракетки мира. Это его шестой триумфальный сезон и по их количеству он сравнялся с американцем Питом Сампрасом. Серб поделился эмоциями от своего рекорда.
«Пит был тем, на кого я равнялся, когда развивался как спортсмен, и то, что я побил его рекорд — мечта, которая стала реальностью. Но я буду продолжать делать всё, чтобы стать ещё лучше, надеюсь, у меня будет ещё больше успеха и я побью ещё больше рекордов в спорте, который я люблю всем сердцем», — приводит слова Джоковича официальный сайт АТР.
Серб — 17 кратный победитель турниров Большого шлема. Он восемь раз выигрывал Открытый чемпионат Австралии, пять раз становился победителем Уимблдонского турнира, трижды с триумфом заканчивал Открытый чемпионат США и один раз побеждал на Ролан Гаррос. В 2020 году Новак Джокович стал победителем Australian Open.
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