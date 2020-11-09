Софья Жук объяснила, почему удалила фото с обнажённой грудью

Российская теннисистка Софья Жук, в марте объявившая о решении взять паузу в карьере, призналась, что не думает о возобновлении выступлений.
«Я, конечно, ни от чего не зарекаюсь, но на данный момент точно этого не планирую. С 15 лет у меня большие проблемы со спиной. Из-за постоянных травм и мотаний по врачам я очень устала ментально. Ты часами торчишь на массаже, физиопроцедурах, терпишь боль… Прошло уже полтора года, как я не играю, а я до сих пор от этого не отошла», — цитирует Жук «Спорт-экспресс».
Софья также прокомментировала ситуацию с публикацией откровенного фото. В сентябре спортсменка выложила фото с обнажённой грудью в своём «инстаграме», но затем удалила его.
«Я тоже не поняла, что в этом такого! Ну, подумаешь, запостила фотку. Когда я что-то публикую, особого смысла в это не вкладываю. Просто выкладываю по настроению и то, что прямо сейчас нравится. Но тут на меня вдруг посыпались сообщения… Как правило, я спокойно реагирую на такие вещи, но тут было уж слишком много агрессии. Мне кажется, люди просто не могут смириться, что я нашла себя в другом деле. Что я могу спокойно жить без тенниса и не сижу в депрессии и не грущу. Но разве мои проблемы, что кто-то не может это принять?» — сказала Жук.
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