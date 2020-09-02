Российская теннисистка Софья Жук опубликовала фото с обнажённой грудью

Российская теннисистка Софья Жук, в марте объявившая о решении взять паузу в карьере, опубликовала горячее фото в своём «инстаграме».
«Потому что почему бы и нет», — подписала фото Жук.
Фото: «Инстаграм» Софьи Жук
Спустя некоторое время Софья удалила фото из своего аккаунта.
20-летняя российская теннисистка не выступала с Уимблдона 2019 года. В настоящее время она находится в США. В рейтинге WTA она поднималась до 118-й строчки (17 декабря 2018 года). На турнирах «Большого шлема» Софья не проходила дальше первого круга. Жук выиграла 6 турниров ITF в одиночном разряде.
В 2015 году 15-летняя Жук выиграла титул на юниорском Уимблдоне, победив в финале соотечственницу Анну Блинкову со счётом 7:5, 6:4. Софья не проиграла ни одного сета за весь турнир.
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