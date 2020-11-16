Медведев — Зверев. Текстовая трансляция матча Итогового турнира АТР в Лондоне

Сегодня, 16 ноября, состоится матч первого тура Итогового чемпионата ATP в Лондоне в группе «Токио». На корт выйдут четвёртая ракетка мира россиянин Даниил Медведев и представитель Германии Александр Зверев, занимающий седьмое место в рейтинге АТР. Начало поединка запланировано на 23:00 мск.
По личным встречам впереди Зверев – 5-2. Однако последняя на данный момент победа осталась за Медведевым, который обыграл соперника в недавнем финале парижского «Мастерса» — 5:7, 6:4, 6:1.
Медведев второй год подряд выступает на соревнованиях, где собраны восемь лучших игроков завершающегося сезона. Ещё одним россиянином, квалифицировавшимся на турнир, стал Андрей Рублёв.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Медведев — Зверев в Лондоне.
В группе «Токио» также выступают первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович и дебютант соревнований аргентинец Диего Шварцман.
Итоговый чемпионат ATP завершится 22 ноября.
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