Медведев — Зверев. Текстовая трансляция матча Итогового турнира АТР в Лондоне

Сегодня, 16 ноября, состоится матч первого тура Итогового чемпионата ATP в Лондоне в группе «Токио». На корт выйдут четвёртая ракетка мира россиянин Даниил Медведев и представитель Германии Александр Зверев, занимающий седьмое место в рейтинге АТР. Начало поединка запланировано на 23:00 мск.

По личным встречам впереди Зверев – 5-2. Однако последняя на данный момент победа осталась за Медведевым, который обыграл соперника в недавнем финале парижского «Мастерса» — 5:7, 6:4, 6:1.

Медведев второй год подряд выступает на соревнованиях, где собраны восемь лучших игроков завершающегося сезона. Ещё одним россиянином, квалифицировавшимся на турнир, стал Андрей Рублёв.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Медведев — Зверев в Лондоне.



В группе «Токио» также выступают первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович и дебютант соревнований аргентинец Диего Шварцман.



Итоговый чемпионат ATP завершится 22 ноября.