Назван лучший камбэк сезона на турнирах «Большого шлема»

Официальный сайт ATP продолжает подводить итоги сезона. На этот раз были названы матчи, занявшие два первых места в списке лучших камбэков сезона на турнирах «Большого шлема». Поединки, занявшие места с третьего по пятое, были представлены накануне.

Лучшие камбэки сезона на турнирах «Большого шлема» 2020 года

1. Доминик Тим (Австрия) — Александр Зверев (Германия) — 2:6, 4:6, 6:4, 6:3, 7:6 (8:6). US Open. Финал.

2. Роджер Федерер (Швейцария) — Теннис Сандгрен (США) — 6:3, 2:6, 2:6, 7:6 (10:8), 6:3. Australian Open. Четвертьфинал.

3. Андрей Рублёв (Россия) — Сэм Куэрри (США) — 6:7 (5:7), 6:7 (4:7), 7:5, 6:4, 6:3. US Open. Первый круг.

4. Энди Маррей (Великобритания) — Йосихито Нисиока (Япония) — 4:6, 4:6, 7:6 (7:5), 7:6 (7:4), 6:4. US Open. Первый круг.

5. Фабио Фоньини (Италия) — Райлли Опелка (США) — 3:6, 6:7 (3:7), 6:4, 6:3, 7:6 (10:5). Australian Open. Первый круг.