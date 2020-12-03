В Федерации тенниса Германии выступили с обвинением в адрес Роджера Федерера

Вице-президент Федерации тенниса Германии Дирк Хордофф обвинил 20-кратного победителя турниров «Большого шлема» швейцарца Роджера Федерера в лоббировании собственных интересов в вопросе подсчёта рейтинговых очков. Ранее стало известно, что система замороженных рейтинговых очков будет работать в ATP до марта 2021 года.
«Роджер Федерер просто изменил метод подсчёта рейтинга, чтобы защитить себя. Это безответственно и просто неправильно. По моему мнению, он использовал своё положение в совете игроков в собственных интересах. Стоит сказать, что без изменений в системе рейтинга Федерер не попал бы в топ-50», — приводит слова Хордоффа Tennis Head со ссылкой на подкаст Quiet Please.
Из-за травмы колена Федерер пропустил большую часть нынешнего сезона. Роджер планирует вернуться к старту следующего сезона на Australian Open.
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