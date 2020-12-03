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Матч с участием Андрея Рублёва вошёл в число лучших камбэков сезона на ТБШ

Матч с участием Андрея Рублёва вошёл в число лучших камбэков сезона на ТБШ
Теннис / Большой шлем 0

Официальный сайт ATP продолжает подводить итоги года. На этот раз были определены три матча, вошедшие в топ-5 лучших камбэков сезона на турнирах «Большого шлема». В тройку вошёл поединок россиянина Андрея Рублёва с американцем Сэмом Куэрри в первом круге Открытого чемпионата США.

Лучшие камбэки сезона на турнирах «Большого шлема» 2020 года
3. Андрей Рублёв (Россия) — Сэм Куэррри (США) — 6:7 (5:7), 6:7 (4:7), 7:5, 6:4, 6:3. US Open. Первый круг.
4. Энди Маррей (Великобритания) — Йосихито Нисиока (Япония) — 4:6, 4:6, 7:6 (7:5), 7:6 (7:4), 6:4. US Open. Первый круг.
5. Фабио Фоньини (Италия) — Райлли Опелка (США) — 3:6, 6:7 (3:7), 6:4, 6:3, 7:6 (10:5). Australian Open. Первый круг.

Матчи, занявшие два первых места, будут названы позже.

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