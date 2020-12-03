Матч с участием Андрея Рублёва вошёл в число лучших камбэков сезона на ТБШ

Официальный сайт ATP продолжает подводить итоги года. На этот раз были определены три матча, вошедшие в топ-5 лучших камбэков сезона на турнирах «Большого шлема». В тройку вошёл поединок россиянина Андрея Рублёва с американцем Сэмом Куэрри в первом круге Открытого чемпионата США.



Лучшие камбэки сезона на турнирах «Большого шлема» 2020 года

3. Андрей Рублёв (Россия) — Сэм Куэррри (США) — 6:7 (5:7), 6:7 (4:7), 7:5, 6:4, 6:3. US Open. Первый круг.

4. Энди Маррей (Великобритания) — Йосихито Нисиока (Япония) — 4:6, 4:6, 7:6 (7:5), 7:6 (7:4), 6:4. US Open. Первый круг.

5. Фабио Фоньини (Италия) — Райлли Опелка (США) — 3:6, 6:7 (3:7), 6:4, 6:3, 7:6 (10:5). Australian Open. Первый круг.

Матчи, занявшие два первых места, будут названы позже.