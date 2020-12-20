Зимонич: удивлён, что меня убрали с поста капитана сборной. Это решение игроков

Бывший капитан сборной Сербии в Кубке Дэвиса Ненад Зимонич прокомментировал назначение на его должность Виктора Троицки.
«Удивило решение игроков убрать меня. Каждый из них знал, что я хочу оставаться капитаном команды. Знали они и о сроках подачи заявок кандидатов на пост капитана сборной.
24 октября, когда завершилась подача заявок, Федерация тенниса Сербии (TSS) проинформировала, что я единственный кандидат, соответствовавший всем условиям. В мою пользу говорят и отличные результаты в период моей работы (2017–2020), и великолепная атмосфера в команде.
1 ноября позвонил Виктор Троицки и заявил, что в игроки выразили желание, чтобы он стал новым капитаном. Не было объяснений и конкретных причин, почему меня меняют. Стоит отметить, что со мной ни разу не обговаривали такое развитие событий, да и вообще никогда не обсуждалась смена капитана сборной.
3 ноября узнал, что игроки подали запрос в TSS о назначении Троицки новым капитаном, а 25 ноября меня проинформировали о решении продлить конкурс до следующей субботы», — написал Зимонич на своей странице в «Твиттере».
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