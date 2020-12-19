Троицки: Джокович не принимал участия в смене капитана сборной Сербии на Кубке Дэвиса

201-я ракетка мира Виктор Троицки опроверг информацию о том, что его назначение на пост капитана сборной Сербии на Кубке Дэвиса лоббировалось первым номером рейтинга АТР Новаком Джоковичем.



«Новак был так же удивлён, как и я. Джокович не вмешивался в ситуацию со сменой капитана. В настоящее время целью является привлечение к матчам Кубка Дэвиса молодых и развивающихся игроков — Краиновича, Лайовича, Кецманович, Джере. Все они моложе нашего поколения, которое уже выигрывало Кубок Дэвиса. Роль Джоковича в этой истории — быть рядом и помогать команде.



Я не спорю, что Новак — главный игрок команды и от него зависит очень многое. Но он хочет постепенно уступать место в команде более молодым теннисистам», — цитирует Троицки Novosti.rs.

Виктор Троицки назначен капитаном сборной Сербии в Кубке Дэвиса