Украинка Марта Костюк потренировалась с Бьянкой Андрееску в Дубае. Фото
Украинская теннисистка Марта Костюк на своей странице в «Инстаграме» опубликовала фотографию с седьмой ракеткой мира Бьянкой Андрееску. Девушки провели совместную тренировку в Дубае (ОАЭ).
«Изюминкой тренировки стала моя отработка подачи», — написала Костюк.
Фото доступно в «инстаграме» Марты Костюк.
Ранее Андрееску провела совместную тренировку с россиянкой Анастасией Павлюченковой.
18-летняя Костюк завершила 2020 год в ранге 99-й ракетки мира. В 39 официальных матчах она одержала 27 побед.
20-летняя Андрееску не играла с октября 2019 года, но остаётся в топ-10, потому что набранные очки не списываются в 2020 году согласно специальному механизму расчёта рейтинга в период пандемии коронавируса.
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