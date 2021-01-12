Карловский не сумел пробиться в финал квалификации Australian Open
Российский теннисист Евгений Карловский не пробился в финал квалификации Открытого чемпионата Австралии. В матче второго раунда он со счётом 6:7 (1:7), 6:7 (4:7) проиграл испанцу Карлосу Алкарасу Гарфие.
Продолжительность встречи составила 2 часа 17 минут. Карловский 2 раза подал навылет, допустил 6 двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 8. На счету его соперника 4 эйса, 2 двойные ошибки и 4 реализованных брейка из 15.
Напомним, в связи с жёсткой позицией австралийских властей по борьбе с распространением коронавируса матчи квалификации проходят за пределами Зелёного континента: женщины определяют участников первого мэйджора в году в Дубае, а мужчины — в Дохе.
Открытый чемпионат Австралии пройдёт с 8 по 21 февраля.
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