Опубликовано расписание первого игрового дня Australian Open

Стало известно расписание первого игрового дня Открытого чемпионата Австралии. Матчи начнутся 8 февраля в 3:00 мск. (вечерняя сессия на двух центральных кортах – в 11:00 мск).
Арена Рода Лэйвера
Дневная сессия
Россиянка Анастасия Павлюченкова сыграет с японской теннисисткой Наоми Осакой, американка Серена Уильямс встретится с немкой Лаурой Зигемунд. Австрийский теннисит Доминик Тим сыграет с Михаилом Кукушкиным из Казахстана.
Вечерняя сессия
Румынка Симона Халеп встретится с австралийской теннисисткой Лизетт Кабрерой, серб Новак Джокович – с французом Жереми Шарди.
Арена Маргарет Корт
Дневная сессия
Американка Винус Уильямс сыграет с бельгийкой Кирстен Флипкенс, трёхкратная победительница турниров «Большого шлема» немка Анжелика Кербер встретится с американской теннисисткой Бернардой Перой, Александр Зверев из Германии – с американцем Маркосом Гироном.
Вечерняя сессия
Денис Шаповалов из Канады сыграет с итальянцем Янником Синнером, чешка Петра Квитова – с бельгийкой Гретье Миннен.
Помимо Павлюченковой в первый день сыграют ещё 8 российских теннисистов:
Вероника Кудерметова в 6:30 мск встретится с Мартой Костюк на Корте №5.
Аслан Карацев в 6:00 мск сыграет с итальянцем Джанлукой Маджером на Корте №10.
Валерия Савиных в 8:30 на Корте №12 сыграет с француженкой Ализе Корне.
Анастасия Потапова в 7:30 встретится с американкой Элисон Риске на Корте №13.
Вера Звонарёва сыграет с Еленой Рыбакиной из Казахстана на Корте №14 в 8:30.
Россиянки Варвара Грачёва и Анна Блинкова встретятся на корте №15 в 7:00.
Дарья Касаткина встретится с британкой Кэйти Бултер на Корте №16 в 5:00.
- 6 февраля 2021
-
18:59
-
17:38
-
15:54
-
15:40
-
15:29
-
14:20
-
13:49
-
12:19
-
11:59
-
11:37
-
10:32
-
10:08
-
09:14
-
09:08
-
08:35
-
07:21
-
06:58
-
03:50
-
03:28
-
03:04
- 5 февраля 2021
-
22:29
-
20:54
-
19:56
-
18:29
-
18:16
-
16:37
-
15:20
-
14:46
-
14:36
-
14:23
-
12:34
-
12:25
-
12:25
-
12:19
-
12:12