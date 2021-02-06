Опубликовано расписание первого игрового дня Australian Open

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Стало известно расписание первого игрового дня Открытого чемпионата Австралии. Матчи начнутся 8 февраля в 3:00 мск. (вечерняя сессия на двух центральных кортах – в 11:00 мск).



Арена Рода Лэйвера

Дневная сессия

Россиянка Анастасия Павлюченкова сыграет с японской теннисисткой Наоми Осакой, американка Серена Уильямс встретится с немкой Лаурой Зигемунд. Австрийский теннисит Доминик Тим сыграет с Михаилом Кукушкиным из Казахстана.

Вечерняя сессия

Румынка Симона Халеп встретится с австралийской теннисисткой Лизетт Кабрерой, серб Новак Джокович – с французом Жереми Шарди.



Арена Маргарет Корт

Дневная сессия

Американка Винус Уильямс сыграет с бельгийкой Кирстен Флипкенс, трёхкратная победительница турниров «Большого шлема» немка Анжелика Кербер встретится с американской теннисисткой Бернардой Перой, Александр Зверев из Германии – с американцем Маркосом Гироном.



Вечерняя сессия

Денис Шаповалов из Канады сыграет с итальянцем Янником Синнером, чешка Петра Квитова – с бельгийкой Гретье Миннен.



Помимо Павлюченковой в первый день сыграют ещё 8 российских теннисистов:

Вероника Кудерметова в 6:30 мск встретится с Мартой Костюк на Корте №5.

Аслан Карацев в 6:00 мск сыграет с итальянцем Джанлукой Маджером на Корте №10.

Валерия Савиных в 8:30 на Корте №12 сыграет с француженкой Ализе Корне.

Анастасия Потапова в 7:30 встретится с американкой Элисон Риске на Корте №13.

Вера Звонарёва сыграет с Еленой Рыбакиной из Казахстана на Корте №14 в 8:30.

Россиянки Варвара Грачёва и Анна Блинкова встретятся на корте №15 в 7:00.

Дарья Касаткина встретится с британкой Кэйти Бултер на Корте №16 в 5:00.

Действующие чемпионки парного Australian Open Бабош и Младенович не выступят на турнире