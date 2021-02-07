Медведев: победа на ATP Cup — большое достижение, ведь я не проиграл ни матча

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу на ATP Cup, который завершился в Мельбурне (Австралия). В финальном матче командного турнира Медведев со счётом 6:4, 6:2 обыграл итальянца Маттео Берреттини и принёс сборной России победу. Россиянин продлил победную серию до 14 матчей.

«Хотел бы поблагодарить команду. Андрей выиграл все его матчи. Спасибо за то, что были со мной здесь. Это большое достижение, потому что я тоже не проиграл ни матча.



Победная серия? Да, провести 10 матчей против оппонентов из топ-10 и не проиграть — это придаёт уверенности. Даже если проигрываешь, ты знаешь, что способен выступать на этом уровне. Это помогает выстоять в следующий раз», — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.