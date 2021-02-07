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Медведев обыграл Берреттини и принёс сборной России победу в финале турнира ATP Cup

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл итальянца Маттео Берреттини в финальном матче командного турнира ATP Cup в Мельбурне (Австралия) со счётом 6:4, 6:2 и принёс сборной России победу на турнире.

Матч продлился 1 час 21 минуту. За это время россиянин совершил 4 эйса, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 3 из 11 брейк-пойнтов. Берреттини в свою очередь сделал 3 эйса и совершил 1 двойную ошибку.

Напомним, ранее Андрей Рублёв обыграл итальянца Фабио Фоньини в первом финальном матче ATP Cup. Матч закончился со счётом 6:1, 6:2. Таким образом, сборная России повела 2-0 и одержала победу на турнире.

Кубок ATP проходит уже во второй раз. Напомним, в 2020 году сборная России добралась до полуфинала, где уступила команде Сербии. В итоге именно сербы стали победителями соревнований, обыграв в финале испанцев.