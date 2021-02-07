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Медведев обыграл Берреттини и принёс сборной России победу в финале турнира ATP Cup

Медведев обыграл Берреттини и принёс сборной России победу в финале турнира ATP Cup
Теннис / ATP 0
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Российский теннисист Даниил Медведев обыграл итальянца Маттео Берреттини в финальном матче командного турнира ATP Cup в Мельбурне (Австралия) со счётом 6:4, 6:2 и принёс сборной России победу на турнире.

Матч продлился 1 час 21 минуту. За это время россиянин совершил 4 эйса, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 3 из 11 брейк-пойнтов. Берреттини в свою очередь сделал 3 эйса и совершил 1 двойную ошибку.

Напомним, ранее Андрей Рублёв обыграл итальянца Фабио Фоньини в первом финальном матче ATP Cup. Матч закончился со счётом 6:1, 6:2. Таким образом, сборная России повела 2-0 и одержала победу на турнире.

Кубок ATP проходит уже во второй раз. Напомним, в 2020 году сборная России добралась до полуфинала, где уступила команде Сербии. В итоге именно сербы стали победителями соревнований, обыграв в финале испанцев.

ATP Cup. Финал
07 февраля 2021, воскресенье. 03:35 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		2  
         
Маттео Берреттини
Италия
Маттео Берреттини
М. Берреттини
Фантастическая победа России в ATP Cup! Медведев и Рублёв в финале не отдали ни сета
Итальянцы, как и другие соперники, были повержены в одиночных встречах. Парный матч нашим ребятам не понадобился.
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