Вера Звонарёва победила на старте парного турнира AO-2021

Российская теннисистка Вера Звонарёва в паре с представительницей Германии Лаурой Зигемунд вышла во второй круг парного турнира Australian Open. В стартовом матче соревнований со счётом 6:2, 6:1 они победили австралиек Кимберли Биррелл и Джейми Форлис. Встреча продолжалась 1 час и 13 минут.

Звонарёва и Зигемунд один раз подали навылет, совершили 2 двойные ошибки и реализовали 4 из 12 брейк-пойнтов. На счету их соперниц ни одного эйса, 1 двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта.



За выход в третий круг «Australian Open» Вера и Лаура поспорят с украинками Катериной Бондаренко и Надеждой Киченок. Поединок состоится завтра, 12 февраля.



Australian Open — первый турнир «Большого шлема» в 2021 году. Перед турниром участники были помещены на карантин из-за пандемии коронавируса. Некоторые из них находились на жёстком карантине, им запрещалось покидать гостиничные номера.

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