Вера Звонарёва победила на старте парного турнира AO-2021

Российская теннисистка Вера Звонарёва в паре с представительницей Германии Лаурой Зигемунд вышла во второй круг парного турнира Australian Open. В стартовом матче соревнований со счётом 6:2, 6:1 они победили австралиек Кимберли Биррелл и Джейми Форлис. Встреча продолжалась 1 час и 13 минут.
Звонарёва и Зигемунд один раз подали навылет, совершили 2 двойные ошибки и реализовали 4 из 12 брейк-пойнтов. На счету их соперниц ни одного эйса, 1 двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта.
За выход в третий круг «Australian Open» Вера и Лаура поспорят с украинками Катериной Бондаренко и Надеждой Киченок. Поединок состоится завтра, 12 февраля.
Australian Open — первый турнир «Большого шлема» в 2021 году. Перед турниром участники были помещены на карантин из-за пандемии коронавируса. Некоторые из них находились на жёстком карантине, им запрещалось покидать гостиничные номера.
|1
|2
|3
|
|6
|
|1
- 11 февраля 2021
-
10:02
-
09:57
-
09:27
-
09:03
-
08:32
-
08:08
-
07:53
-
07:35
-
07:23
-
06:36
-
06:14
- 10 февраля 2021
-
23:18
-
16:34
-
16:26
-
15:40
-
15:25
-
14:44
-
14:32
-
14:27
-
13:59
-
13:54
-
13:25
-
12:30
-
12:24
-
11:55
-
11:36
-
10:51
-
10:27
-
10:21
-
10:12
-
09:53
-
09:22
-
09:16
-
08:36
-
08:26