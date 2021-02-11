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Вера Звонарёва победила на старте парного турнира AO-2021

Вера Звонарёва победила на старте парного турнира AO-2021
Теннис / Australian Open 2021 0
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Российская теннисистка Вера Звонарёва в паре с представительницей Германии Лаурой Зигемунд вышла во второй круг парного турнира Australian Open. В стартовом матче соревнований со счётом 6:2, 6:1 они победили австралиек Кимберли Биррелл и Джейми Форлис. Встреча продолжалась 1 час и 13 минут.

Звонарёва и Зигемунд один раз подали навылет, совершили 2 двойные ошибки и реализовали 4 из 12 брейк-пойнтов. На счету их соперниц ни одного эйса, 1 двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта.

За выход в третий круг «Australian Open» Вера и Лаура поспорят с украинками Катериной Бондаренко и Надеждой Киченок. Поединок состоится завтра, 12 февраля.

Australian Open — первый турнир «Большого шлема» в 2021 году. Перед турниром участники были помещены на карантин из-за пандемии коронавируса. Некоторые из них находились на жёстком карантине, им запрещалось покидать гостиничные номера.

Australian Open — парный разряд (ж). 1-й круг
11 февраля 2021, четверг. 03:15 МСК
Лаура Зигемунд
Германия
Лаура Зигемунд
Вера Звонарёва
Россия
Вера Звонарёва
Л. Зигемунд В. Звонарёва
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
2 		1  
         
Кимберли Биррелл
Австралия
Кимберли Биррелл
Джейми Форлис
Австралия
Джейми Форлис
К. Биррелл Д. Форлис
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