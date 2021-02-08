Полный расклад честно заработанных по всем раундам. Проигравшие в первом круге обижены не будут.

$ 2,1 млн – это много или мало? Чемпионам Australian Open урезали призовые на 33 процента

На Australian Open – 2021 объявлен рекордный призовой фонд. Но не все могут быть довольны суммой в чеке. Чемпионам урезали призовые на 33 процента, зато проигравшие в первом круге обижены не будут – они получат солидную прибавку по сравнению с прошлым годом.

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Пандемия коронавируса, обрушившаяся на весь мир в 2020 году, существенно повлияла и на турниры «Большого шлема». Уимблдон был отменён, «Ролан Гаррос» был перенесён на осень, а US Open хоть и прошёл в свои сроки, но при полном отсутствии зрителей. Поэтому неудивительно, что организаторы были вынуждены пойти на сокращение призового фонда и перераспределение сумм по раундам. Участникам первого круга немного прибавили денег, а вот чемпионам и финалистам честно заработанные заметно сократили. А вот на Australian Open – 2021 ситуация с призовыми немножко другая.

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Организаторы сделали всё возможное, чтобы зрители могли присутствовать на турнире. Но для этого всем прилетавшим в Австралию участникам соревнования пришлось провести жёсткий 14-дневный карантин. Условия изоляции для теннисистов были не самые простые, но игра стоила свеч. Призовой фонд Australian Open был не только не урезан, но и увеличен с 71 млн австралийских долларов до рекордных A$ 80 млн ($ 61 056 000). Однако общее увеличение призового фонда не всем пошло в плюс. Как и на других последних «шлемах», существенную прибавку получили те, кто выбывает на ранних стадиях. Так за участие в первом круге все теннисисты гарантированно получат A$ 100 тыс. ($ 76 850 или 5 721 930 рублей). Год назад эта сумма составляла A$ 90 тыс. Зато чемпион в этом году получит на 33 % призовых меньше, чем на Australian Open – 2020, если считать в американских долларах.

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Год назад чемпионы турнира в одиночном разряде Новак Джокович и Софья Кенин заработали в Мельбурне по A$ 4,12 млн ($ 2 853 100). В этот раз победителям достанется по A$ 2,75 млн ($ 2 113 375 или 156,5 млн рублей). Много это или мало – судить вам. Для сравнения чемпионы US Open-2020 получили по $ 3 млн, а триумфаторы «Ролан Гаррос» — 2020 – по € 1,6 млн ($ 1,88 млн).

Полный расклад призовых на Australian Open — 2020 и 2021

Глядя на эту сводную таблицу, где отражены призовые по всем раундам Australian Open в одиночном разряде и в 2020-м, и в 2021 году, легко заметить, что участники турнира в первых четырёх кругах получат прибавку. Теннисисты, вышедшие в четвертьфинал, гарантируют себе такую же сумму, как в прошлом году, а вот полуфиналисты, финалисты и чемпионы заработают меньше, причём от круга к кругу эти потери становятся значительнее.

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Матчи Australian Open – 2021 проходят на кортах Мельбурн Парка с 8 по 21 февраля. Из участников основной сетки одиночного разряда наибольшее число титулов на этом турнире имеют Новак Джокович – восемь и Серена Уильямс – семь.