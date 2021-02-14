Маррей в финале челленджера в Биелле проиграл Марченко

Бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей не сумел выиграть челленджер в Биелле (Италия), уступив в финале украинцу Илье Марченко со счётом 2:6, 4:6. Встреча продолжалась 1 час 29 минут. Маррей трижды подал навылет, допустил одну двойную ошибку и не имел ни одной возможности взять подачу соперника. Марченко девять раз подал навылет, избежал двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта.



На челленджере в Биелле Маррей впервые с осени 2019 года выиграл три матча подряд. В последний раз Маррею это удалось на турнире в Антверпене (Бельгия), который он выиграл спустя девять месяцев после протезирования тазобедренного сустава.



Напомним, в начале января Маррей прошёл тест на коронавирус, результат которого оказался положительным. Из-за этого он не успел вовремя вылететь на Australian Open и снялся с первого в сезоне-2021 турнира «Большого шлема». Маррей не прошёл в основную сетку Australian Open по рейтингу, однако получил от организаторов уайлд-кард.

Энди Маррей снялся с Australian Open