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Рублёв прошёл Рууда и сыграет с Медведевым в четвертьфинале Australian Open

Рублёв прошёл Рууда и сыграет с Медведевым в четвертьфинале Australian Open
Теннис / Australian Open 2021 0
Аудио-версия:

Российский теннисист Андрей Рублёв в четвёртом круге турнира Australian Open, проходящего в Мельбурне, взял два сета у представителя Норвегии Каспера Рууда (6:2, 7:6). После этого соперник отказался продолжить матч.

Встреча продолжалась 1 час 21 минуту. Рублёв сделал четыре эйса, не совершил ни одной двойной ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из 10. Рууд сделал пять эйсов, совершил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из трёх.

В четвертьфинале турнира Рублёв сыграет с соотечественником Даниилом Медведевым, который обыграл американца Маккензи Макдональда со счётом 6:4, 6:2, 6:3.

В других четвертьфиналах Australian Open россиянин Аслан Карацев сыграет с болгарином Григором Димитровым, а серб Новак Джокович с немцем Александром Зверевым. Также за выход в четвертьфинал испанец Рафаэль Надаль поборется с итальянцем Фабио Фоньини, а грек Стефанос Циципас с другим итальянцем Матео Берреттини.

Australian Open (м). 4-й круг
15 февраля 2021, понедельник. 06:55 МСК
Андрей Рублёв
8
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 0
Rt
1 2 3 4 5
             
6 		7 7      
2 		6 3      
             
Каспер Рууд
28
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
Да! У нас опять русский четвертьфинал Медведев – Рублёв! Теперь и на Australian Open
Андрей Рублёв пробился в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии и сразится с Даниилом Медведевым за выход в четвёрку лучших.
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