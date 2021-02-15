Рублёв прошёл Рууда и сыграет с Медведевым в четвертьфинале Australian Open

Российский теннисист Андрей Рублёв в четвёртом круге турнира Australian Open, проходящего в Мельбурне, взял два сета у представителя Норвегии Каспера Рууда (6:2, 7:6). После этого соперник отказался продолжить матч.
Встреча продолжалась 1 час 21 минуту. Рублёв сделал четыре эйса, не совершил ни одной двойной ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из 10. Рууд сделал пять эйсов, совершил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из трёх.
В четвертьфинале турнира Рублёв сыграет с соотечественником Даниилом Медведевым, который обыграл американца Маккензи Макдональда со счётом 6:4, 6:2, 6:3.
В других четвертьфиналах Australian Open россиянин Аслан Карацев сыграет с болгарином Григором Димитровым, а серб Новак Джокович с немцем Александром Зверевым. Также за выход в четвертьфинал испанец Рафаэль Надаль поборется с итальянцем Фабио Фоньини, а грек Стефанос Циципас с другим итальянцем Матео Берреттини.
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