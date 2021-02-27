Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Агент опроверг слова директора турнира в Акапулько о нехватке денег для приглашения Надаля

Агент опроверг слова директора турнира в Акапулько о нехватке денег для приглашения Надаля
Теннис / ATP 0
Аудио-версия:

Карлос Коста, агент испанского теннисиста Рафаэля Надаля, опроверг слова директора турнира в Акапулько (Мексика) Рауля Зурутузы. Он сказал, что из-за финансовых проблем в этом году организаторы турнира не могут позволить себе приглашение Надаля.

«Рафа решил отказаться от выступлений на турнире в Акапулько исключительно из-за состояния здоровья, графика и неудобства. Ведь речь идёт о долгом перелёте, который осложняется ситуацией в мире с пандемией коронавируса.

Как вы знаете, Рафа вернулся из Австралии с травмой спины и до сих пор восстанавливается. По этой причине он пропустит турнир в Роттердаме, хотя и был там заявлен. А после отмены турнира в Индиан-Уэллсе и переноса даты начала турнира в Акапулько он принял решение не ехать в Мексику», — цитирует агента Tennis Majors.

Директор турнира в Акапулько: в этом году мы не сможем позволить себе Надаля
Фиаско Надаля на Australian Open! Испанец не обгонит Федерера по числу «шлемов». Пока
Рафаэль Надаль потерпел сенсационное поражение в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии. У него всё ещё остаётся 20 трофеев на мэйджорах.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021