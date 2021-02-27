Агент опроверг слова директора турнира в Акапулько о нехватке денег для приглашения Надаля

Карлос Коста, агент испанского теннисиста Рафаэля Надаля, опроверг слова директора турнира в Акапулько (Мексика) Рауля Зурутузы. Он сказал, что из-за финансовых проблем в этом году организаторы турнира не могут позволить себе приглашение Надаля.

«Рафа решил отказаться от выступлений на турнире в Акапулько исключительно из-за состояния здоровья, графика и неудобства. Ведь речь идёт о долгом перелёте, который осложняется ситуацией в мире с пандемией коронавируса.

Как вы знаете, Рафа вернулся из Австралии с травмой спины и до сих пор восстанавливается. По этой причине он пропустит турнир в Роттердаме, хотя и был там заявлен. А после отмены турнира в Индиан-Уэллсе и переноса даты начала турнира в Акапулько он принял решение не ехать в Мексику», — цитирует агента Tennis Majors.

Директор турнира в Акапулько: в этом году мы не сможем позволить себе Надаля