Агент опроверг слова директора турнира в Акапулько о нехватке денег для приглашения Надаля

Карлос Коста, агент испанского теннисиста Рафаэля Надаля, опроверг слова директора турнира в Акапулько (Мексика) Рауля Зурутузы. Он сказал, что из-за финансовых проблем в этом году организаторы турнира не могут позволить себе приглашение Надаля.
«Рафа решил отказаться от выступлений на турнире в Акапулько исключительно из-за состояния здоровья, графика и неудобства. Ведь речь идёт о долгом перелёте, который осложняется ситуацией в мире с пандемией коронавируса.
Как вы знаете, Рафа вернулся из Австралии с травмой спины и до сих пор восстанавливается. По этой причине он пропустит турнир в Роттердаме, хотя и был там заявлен. А после отмены турнира в Индиан-Уэллсе и переноса даты начала турнира в Акапулько он принял решение не ехать в Мексику», — цитирует агента Tennis Majors.
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