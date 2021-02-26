Директор турнира в Акапулько: в этом году мы не сможем позволить себе Надаля

Директор турнира Abierto Mexicano Telcel в Акапулько Рауль Зурутуза сообщил, что Рафаэль Надаль не примет участия в мероприятии из-за недостатка финансов у организаторов.



«Отношения с агентом Надаля Карлосом Костой у нас очень хорошие, и всё было в порядке, но реальность такова, что денег для оплаты участия Рафы нет. Наш бюджет в этом году очень ограничен, поэтому мы решили вложить эти деньги в то, чтобы привлечь тех, кого мы должны. Надаля мы позволить не сможем», — приводит Тennis World USA слова Зурутузы.



Глава турнира сказал, что они уже серьёзно потратились, чтобы привлечь на турнир Александра Зверева: «У нас уже был подписан контракт со Зверевым, и расторгнуть его было дороже, чем заплатить ему. И другие игроки, четыре или пять, которых мы пригласили, их экономические требования существенно ниже, чем они берут обычно».



Тennis World USA добавляет, что Надаль взимает от $ 500 тыс. до $ 1 млн в качестве платы за участие в турнирах уровня ATP 500 и АТР 250. Турнир в Акапулько пройдёт с 15 по 20 марта, его призовой фонд — $ 1 053 560.

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