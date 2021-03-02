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Рублёв — о матче с Марреем: Энди — настоящая легенда. Однажды он меня уничтожил

Рублёв — о матче с Марреем: Энди — настоящая легенда. Однажды он меня уничтожил
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Андрей Рублёв поделился ожиданиями от матча с бывшей первой ракеткой мира Энди Марреем во втором круге турнира в Роттердаме (Нидерланды).

«Энди — настоящая легенда. У меня с ним очень хорошие отношения. Он по-настоящему нравится мне и как человек, и как игрок. Однажды он меня уничтожил. Уверен, у нас будет отличный поединок с длительными розыгрышами. Будет весело, интересный матч», — приводит слова Рублёва пресс-служба ATP.

Рублёв лишь раз играл против Маррея – на Australian Open в 2017 году. Тогда он уступил бывшей первой ракетке мира в трёх сетах.

Турнир АТР-500 в Роттердаме завершится 7 марта. Общий призовой фонд соревнований составляет € 1 117 900. Маррей выигрывал его в 2009 году.

Андрей Рублёв одержал 16 побед подряд на турнирах ATP-500
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