Соболенко проиграла Мугурусе в четвертьфинале турнира в Дубае

Восьмая ракетка мира белоруска Арина Соболенко завершила выступление на турнире в Дубае (ОАЭ). В четвертьфинальном матче соревнований она со счётом 6:3, 3:6, 2:6 уступила Гарбинье Мугурусе из Испании.
Продолжительность встречи составила 1 час 53 минуты. Мугуруса 7 раз подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11. На счету Соболенко 3 эйса, 5 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 7.
В полуфинале соревнований Мугуруса встретится с Элисе Мертенс (Бельгия), которая обыграла американку Джессику Пегулу — 5:7, 7:5, 6:0.
Турнир в Дубае завершится 13 марта. Призовой фонд соревнований составляет более $ 1,8 млн. Действующая чемпионка соревнований — Симона Халеп. В этом году она отказалась от защиты титула из-за травмы.
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