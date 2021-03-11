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Соболенко проиграла Мугурусе в четвертьфинале турнира в Дубае

Соболенко проиграла Мугурусе в четвертьфинале турнира в Дубае
Теннис / WTA 0

Восьмая ракетка мира белоруска Арина Соболенко завершила выступление на турнире в Дубае (ОАЭ). В четвертьфинальном матче соревнований она со счётом 6:3, 3:6, 2:6 уступила Гарбинье Мугурусе из Испании.

Продолжительность встречи составила 1 час 53 минуты. Мугуруса 7 раз подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11. На счету Соболенко 3 эйса, 5 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 7.

В полуфинале соревнований Мугуруса встретится с Элисе Мертенс (Бельгия), которая обыграла американку Джессику Пегулу — 5:7, 7:5, 6:0.

Турнир в Дубае завершится 13 марта. Призовой фонд соревнований составляет более $ 1,8 млн. Действующая чемпионка соревнований — Симона Халеп. В этом году она отказалась от защиты титула из-за травмы.

Дубай (ж). 1/4 финала
11 марта 2021, четверг. 18:10 МСК
Гарбинье Мугуруса
16
Испания
Гарбинье Мугуруса
Г. Мугуруса
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		6 6
6 		3 2
         
Арина Соболенко
8
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
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